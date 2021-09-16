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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В ГКНБ рассказали подробности задержания бывшего депутата Руслана Чойбекова

Установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной суммы денег на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что членом политической партии «Кыргызстан» и экс-депутатом парламента Русланом Чойбековым были получены и присвоены $300 тысяч за депутатский мандат.

«Руслан Чойбеков был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Руслана Чойбекова меры пресечения на весь период следствия», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207373/
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