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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах

Сотрудники ГКНБ задержали члена ЦИК Акылбека Эшимова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее с заявлением обратился гражданин А.Д. с просьбой о принятии мер в отношении действующего члена ЦИК А.Э., который в сговоре с одним из лидеров политической партии «Кыргызстан» в июне 2020 года получил от заявителя $550 тысяч за то, чтобы его включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч А.Д., а $250 тысяч присвоили себе. С учетом особого статуса А.Э., как члена ЦИК, он был уведомлен генпрокурором о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на весь период следствия», — сообщили в пресс-центре.

Отметим, что под инициалы А.Э. подходит член ЦИК Акылбек Эшимов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206812/
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