Задержание активистки. Около МВД проходит митинг сторонников Орозайым Нарматовой

В Бишкеке около здания МВД проходит митинг в поддержку члена партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой.

Участники акции протеста требуют отпустить задержанную активистку.

На плакатах у митингующих написано: «Свободу Орозайым».

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.

В МВД объяснили задержание члена партии «Бутун Кыргызстан» тем, что она, находясь в Москве, активно критиковала руководство страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане.