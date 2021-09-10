За критику властей. МВД сообщило подробности задержания Орозайым Нарматовой

Активистка партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова задержана по поручению следственной службы МВД, ее должны доставить в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что лидер общественных движений «Мен макул эмесмин» («Я не согласна») и «Менин укугум бар» («У меня есть права») в городе Москве, член партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова несколько лет живет в России.

На собраниях Нарматова постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане. Пресс-служба МВД

«В публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация властей КР. Деятельность активистки свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса для формирования негативного общественного мнения, создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР», — сообщили в МВД.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.