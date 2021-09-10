В Бишкеке задержали незаконно пересекшего госграницу узбекистанца

В Бишкеке задержали подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы

По его данным, в милицию поступило сообщение о том, что гражданин Узбекистана, незаконно пересекший госграницу, находится на территории Октябрьского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 358 «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.

35-летнего подозреваемого задержали в одной из съемных квартир в 5-м микрорайоне. Его водворили в ИВС.