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Происшествия

Задержание активистки. В чем обвиняет Орозайым Нарматову следствие

Представителя партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову задержали по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что активистке пока не вручено уведомление о подозрении в предъявленном обвинении. Санкцию на обыск и задержание, по предварительным данным, дал Первомайский районный суд Бишкека.

Адвокат Сейитбек Давлатов подтвердил эту информацию.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206687/
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