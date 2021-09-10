Задержание активистки. В чем обвиняет Орозайым Нарматову следствие

Представителя партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову задержали по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что активистке пока не вручено уведомление о подозрении в предъявленном обвинении. Санкцию на обыск и задержание, по предварительным данным, дал Первомайский районный суд Бишкека.

Адвокат Сейитбек Давлатов подтвердил эту информацию.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.