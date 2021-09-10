Подозрение на сибирскую язву в Аксы: 7 госпитализированных, более 30 контактных

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировано семь человек. Среди них в основном мужчины, но есть женщины и дети школьного возраста. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбек Бектурдиев.

По его словам, у больных имеются характерные сибиреязвенные карбункулы на теле. У одного из них предварительные лабораторные анализы дали положительный результат, у остальных анализы пока еще не готовы.

По данным Минздрава, сегодня на лечении в центре общеврачебной практики остается шесть человек. Состояние одного из них средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

«В очаг выехал наш специалист совместно с ветеринарной службой. Установлены около 35 контактных, но их может быть больше. Они получают антибиотики для профилактики. Мясо раздали нескольким семьям, употребляли в пищу его более 50 человек. Усилены подворные обходы для выявления контактных лиц и проводится санитарно-просветительная работа среди населения. Проведено также внеочередное заседание районной чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Место, где была забита больная корова, забетонировано, его взяли на учет», — проинформировал Бектурдиев.

«Несколько дней назад наши специалисты стали свидетелями того, как пала еще одна корова, скорее всего, от сибирской язвы. Место захоронения также забетонировали», — добавил он.