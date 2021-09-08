Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщают российские СМИ.

Фото из интернета. Евгений Зиничев

Министр погиб при исполнении служебного долга — спасая жизнь человека. Маргарита Симоньян сообщила на своей странице в Facebook, что Евгений Зиничев с оператором стоял на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала она.

Евгений Зиничев занимал должность главы ведомства с 2018 года (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020-го). Родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В декабре 2018-го на посту главы МЧС России ему присвоено воинское звание генерал-полковника.