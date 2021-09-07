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Сюжет: Приграничные конфликты

Спецслужбы Таджикистана задержали кыргызстанца

Сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали кыргызстанца. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, задержанным является житель села Уч-Добо Баткенского района Кубанычбек Акматов.

«По предварительным данным, Акматов собирал лекарственные травы на территории Кыргызстана. Когда он выехал в сторону села Уч-Добо, таджикские силовики задержали его на транзитной дороге. Акматова обвинили в том, что он собирался продавать траву гражданам РТ. При задержании у него было 100 килограммов предположительно ферулы высокогорной», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что сейчас по факту задержания таджикской стороной кыргызстанца проводятся переговоры на уровне начальников районных отделов милиции.

«В ближайшее время состоится встреча погранпредставителей Кыргызстана и Таджикистана по вопросу возвращения гражданина КР на родину. Таджикская сторона сообщила, что Кубанычбек Акматов находится в ИВС ГКНБ РТ в городе Душанбе», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206352/
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