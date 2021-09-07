В Бишкеке сотрудник патрульной милиции вымогал взятку. Его задержали

По факту вымогательства взятки в размере 64 тысяч сомов задержан сотрудник управления Патрульной службы милиции (УПСМ) ГУВД Бишкека А.А.К. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что инспектор УПСМ ГУВД Бишкека в сговоре со своим знакомым угрожал тем, что привлечет мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное им изнасилование. Милиционер вымогал 100 тысяч сомов.

«В правоохранительных органах каких-либо фактов изнасилования или других правонарушений в отношении потерпевшего не было зафиксировано. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.