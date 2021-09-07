Бишкекчанка умерла в больнице после сильного избиения. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении горожанки, которая позже скончалась в больнице. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении горожанки

По его данным, 26 августа в БНИЦТиО с телесными повреждениями, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом ребра доставили 40-летнюю О.С.

По предварительной информации, некий гражданин К.Б. в ходе словесной перепалки избил женщину в многоэтажном доме в 4-м микрорайоне. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, в том числе в результате самоубийства, либо смерть двух или более лиц (особо тяжкий вред)» УК КР.

Правоохранители задержали 50-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Назначены экспертизы.