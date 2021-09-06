Задушил женщину. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

По ее данным, 3 сентября в милицию поступила информация о том, что в одном из частных домов жилмассива «Кок-Жар» обнаружен труп неизвестной женщины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 49-летняя М.З.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР. Правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Задержанный сообщил, что был пьян, в результате словесной перепалки он сдавил шею женщины тупым предметом, отчего она скончалась.