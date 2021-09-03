В Чуйской области мужчину обвиняют в изнасиловании падчерицы

В Чуйской области мужчину обвинили в изнасиловании падчерицы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что над 15-летней девочкой надругался отчим. Известно, что мужчину задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, ранее в милицию с заявлением обратилась гражданка Н.Р. Она просила принять меры в отношении мужчины, проживающего в селе Чуй, который с 2017 года насилует свою падчерицу.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. В ходе досудебного производства милиционеры в присутствии законного представителя допросили девочку. Она указала, что отчим с 2017 года насилует ее и совершает развратные действия сексуального характера. На тот момент ребенку было 11 лет. Девочка никому об этом не рассказывала, так как боялась его. 19 августа примерно в 7.00 отчим в очередной раз изнасиловал ее, после чего она убежала из дома к своей знакомой Н.Р. и рассказала ей обо всем. После этого женщина с подростком написали заявление в милицию», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве уточнили, что подозреваемым оказался 46-летний Х.Х.

«Мужчина взят под стражу. Так как девочка отказалась возвращаться домой, ее передали социальным работникам», — проинформировали в ГУВД Чуйской области.