Наезд на пешехода у кафе «Кореана». Водитель Mercedes и пострадавшая были пьяны

В Бишкеке водитель Mercedes сбил человека и врезался в кафе. В ГУОБДД сообщили 24.kg подробности аварии.

По его данным, 31 августа примерно в 6.50 23-летний житель столицы А.А. на улице Юнусалиева при попытке парковки совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на тротуаре, а после врезался в здание кафе.

По предварительным сведениям ГУОБДД, водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пешеход 39-летняя Ч.И. госпитализирована в отделение реанимации Бишкекской городской клинической больницы № 4.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Собранные материалы переданы в следственный отдел по ДТП следственной службы ГУВД Бишкека. Начато досудебное производство.