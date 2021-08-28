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Происшествия

ГКНБ пресек попытку незаконного ввоза в Кыргызстан праворульных машин

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен и пресечен канал незаконного ввоза праворульных автотранспортных средств на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, вчера на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» при попытке незаконного ввоза автотранспортных средств в КР задержана партия автомашин марки Toyota Estima с государственными номерными знаками КР.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато расследование. Задержаны трое подозреваемых, двое из которых граждане Казахстана. В ведомстве уточнили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изучение всех обстоятельств данного факта и установление возможных соучастников, в том числе среди сотрудников государственного учреждения «Унаа».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205508/
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