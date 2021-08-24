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Происшествия

В парке Панфилова у женщины украли iPhone. Она просит опознать подозреваемых

В парке имени Ивана Панфилова у женщины украли iPhone, момент попал на видео. Ролик распространили в соцсетях.

Потерпевшая просит опознать подозреваемых в краже.

Как сообщили 24.kg в УВД Первомайского района, случай произошел 22 августа.

В тот же день в милицию обратилась Т.М. Она рассказала, что в парке имени Ивана Панфилова из сумки украли iPhone 7 стоимостью 40 тысяч сомов. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения в парке.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Сотруднии милиции устанавливают личность подозревамых. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по их задержанию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205010/
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