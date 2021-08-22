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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев

Сегодня ночью на автодороге Баткен — Исфана неизвестные со стороны Таджикистана закидали камнями машины кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Уточняется, что у одного автомобиля разбито стекло, у второго повреждена дверь.

В Погранслужбе ГКНБ подтвердили эту информацию. По данным ведомства, инцидент произошел в 00.30 в местности Эки-Таш. Две автомашины следовали в Ошскую область, когда неизвестные закидали их камнями.

«Пострадавших среди пассажиров нет. О факте были оповещены сотрудники правоохранительных органов Баткенской области. Пограничные представители обеих стран планируют проведение встречи с участием представителей правоохранительных органов сторон», — сказали в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204728/
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