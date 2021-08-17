В Бишкеке задержали подозреваемого, обещавшего импорт мобильных телефонов. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого, обещавшего импорт мобильных телефонов

По его данным, 21 июня в милицию с заявлением обратился горожанин и попросил принять меры в отношении гражданина С.Р., который обещал импортировать в Кыргызстан партию iPhone 12. Подозреваемый взял 1 миллион 850 тысяч сомов и пропал.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Устанавливается возможная причастность мужчины к другим фактам преступлений.