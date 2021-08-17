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Происшествия

Мошенник обманул горожанина на 1,8 миллиона сомов — обещал импортировать iPhone

В Бишкеке задержали подозреваемого, обещавшего импорт мобильных телефонов. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого, обещавшего импорт мобильных телефонов

По его данным, 21 июня в милицию с заявлением обратился горожанин и попросил принять меры в отношении гражданина С.Р., который обещал импортировать в Кыргызстан партию iPhone 12. Подозреваемый взял 1 миллион 850 тысяч сомов и пропал.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Устанавливается возможная причастность мужчины к другим фактам преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204250/
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