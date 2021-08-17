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В Москве задержаны десятки кыргызстанцев. Их не кормят и не пускают в туалет

В Москве правоохранительные органы задержали около 30 кыргызстанцев. Об этом сообщила российский правозащитник Валентина Чупик.

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По ее словам, граждан Кыргызстана (24-25 лет) доставили в ОМВД «Царицыно».

«Угрожая им депортацией и физическим насилием, принуждают расписаться в протоколах за мелкое хулиганство, которого они не совершали, и заплатить на месте штраф по 500 рублей. Ни о переводчике/юристе/консульской защите/разъяснении причин задержания, прав и обязанностей речи нет. Остальные граждане Кыргызстана, задержанные вместе с ними, расписались в этих сфальсифицированных протоколах и отпущены, но четверых мигрантов держат», — рассказала она.

Их не поят, не кормят, не пускают в туалет, оскорбляют по расовому признаку, угрожают «почистить Россию от всех чурок косоглазых».

Валентина Чупик

Правозащитник просит всех звонить по номерам: +74953255500, +74957091000, +74956949229 и подавать жалобы на незаконное лишение свободы, фальсификацию материалов административных дел и превышение служебных полномочий с использованием насилия в отношении граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204146/
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