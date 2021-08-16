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Сюжет: Насилие над детьми

Насилие над ребенком в лагере. Одного из подозреваемых взяли под стражу

Одного из подозреваемых в насильственных действиях сексуального характера водворили в СИЗО Каракола. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что всего по делу проходят трое подозреваемых. Все они несовершеннолетние.

«Известно, что двоим подозреваемым по 15 лет, они отпущены под попечение родителей. Третьему — 17 лет, его взяли под стражу. Такое решение принял Иссык-Кульский районный суд. ЧП произошло в детском лагере Hollywood Camp в селе Тору-Айгыр. Милиция назначила экспертизы», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204133/
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