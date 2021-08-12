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Сюжет: Милицейские ЧП

Вымогавшего взятку милиционера приговорили к штрафу

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего оперуполномоченного Сокулукского РОВД по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство взятки».

По версии следствия, милиционер вымогал деньги у мужчины, который обвинялся по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР.

«Ранее родители несовершеннолетней девочки обратились в милицию с просьбой принять меры в отношении Б.Т., который неоднократно вступал с их дочерью в половую связь. Милиция начала досудебное производство», — указывается в приговоре суда.

Оперуполномоченный стал вымогать у подозреваемого $3 тысячи за то, что не привлечет его к ответственности. В противном случае угрожал заключением под стражу.

В суде обвиняемый не признал вину. По его словам, он не вымогал у подозреваемого деньги.

«Со слов обвиняемого, в декабре 2020 года в ЕРПП зарегистрированы материалы о половом сношении с несовершеннолетней. Милиционер попросил у мужчины документы. Оперативник и подозреваемый встретились в Бишкеке. Со слов милиционера, когда он приехал, Б.Т. начал говорить о деньгах, до этого подозреваемый спрашивал, можно ли решить дело как-нибудь, но оперативник ответил отрицательно. Когда милиционер отъехал, подошел Б.Т. и попросил остановиться. В это время подбежали несколько сотрудников ГСБЭП, положили оперативника на землю и задержали», — указывается в приговоре.

Обвиняемый заявил, что ему нужны были только документы, денег он не вымогал, при встрече Б.Т. не передавал ему деньги.

Милиционер предположил, что Б.Т. специально обратился в ГСБЭП, чтобы уйти от ответственности. Просил суд вынести справедливое решение по делу и оправдать его.

В итоге суд приговорил Б.Р. к штрафу в 300 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203757/
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