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Происшествия

В Бишкеке избили управляющего рынком «Берекет универсал». Милиция бездействует

В Бишкеке избили управляющего рынком «Берекет универсал». Милиция бездействует. Об этом сообщили представитель ОО «Антитеррор» Ильдар Бекенин и правозащитник Роман Ремнев.

По словам Романа Ремнева, 7 августа на рынке «Берекет универсал» (часть Ошского рынка) произошло нападение на Махмуда Губайдулина — председателя ОО «По защите прав предпринимателей «24 марта». Совершила его, как он отметил, группа лиц, уже длительное время разными путями пытающихся перехватить управление рынком.

«В ход идет все — от постоянного морального и физического прессинга до разыгрывания национальной карты. То есть фактически некоторые так называемые оппозиционеры проводят свою агитацию среди предпринимателей тем, что указывают на национальность Махмуда. Выражая мнение, что татарин управлять рынком не должен ни в коем случае. Считаем и произошедший инцидент с нападением, и все происходящее, особенно учитывая контекст попыток разжигания межнациональной розни, неприемлемым. Убедительно призываем «оппозицию» успокоиться, сменить риторику и решать все вопросы в рамках закона, межнационального согласия и просто по-людски», — говорится в обращении, опубликованном на YouTube-канале «Антитеррор.kg».

В связи с этим представители «Антитеррор.kg» призывают правоохранительные органы перестать быть наблюдателями и обратить пристальное внимание на происходящие процессы, написанные заявления и творящееся беззаконие. «Просим обратить внимание на действия некоторых чиновников мэрии, которые, не упуская случая, пытаются в мутной воде выловить свой интерес», — заключил Ильдар Бекенин.

В УВД Ленинского района 24.kg пообещали предоставить информацию по ситуации позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203740/
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