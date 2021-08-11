В Бишкеке избили управляющего рынком «Берекет универсал». Милиция бездействует. Об этом сообщили представитель ОО «Антитеррор» Ильдар Бекенин и правозащитник Роман Ремнев.
По словам Романа Ремнева, 7 августа на рынке «Берекет универсал» (часть Ошского рынка) произошло нападение на Махмуда Губайдулина — председателя ОО «По защите прав предпринимателей «24 марта». Совершила его, как он отметил, группа лиц, уже длительное время разными путями пытающихся перехватить управление рынком.
В связи с этим представители «Антитеррор.kg» призывают правоохранительные органы перестать быть наблюдателями и обратить пристальное внимание на происходящие процессы, написанные заявления и творящееся беззаконие. «Просим обратить внимание на действия некоторых чиновников мэрии, которые, не упуская случая, пытаются в мутной воде выловить свой интерес», — заключил Ильдар Бекенин.
В УВД Ленинского района 24.kg пообещали предоставить информацию по ситуации позже.