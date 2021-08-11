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Происшествия

Новорожденную девочку бросили в выгребную яму. Заведено уголовное дело

Милиция Джалал-Абадской области завела уголовное дело по факту обнаружения младенца в яме туалета. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, сегодня в шесть утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в туалете, который находится в частном доме на улице Сарагуль в Токтогуле, найден ребенок.

Установлено, что 59-летний житель города проснулся в 5.00 на утреннюю молитву и услышал детский плач. Оказалось, что новорожденную девочку бросили в выгребную яму. Ее доставили в родильное отделение Токтогульской районной больницы.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 150 «Оставление в опасности» УК КР. Милиция разыскивает подозреваемых в преступлении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203676/
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