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Сюжет: Противостояние на месторождениях

В Баткенской области местные жители перекрыли трассу Баткен — Исфана

В Баткенской области около 50 женщин — жительниц села Озгоруш вышли на митинг. Они перекрыли трассу Бишкек — Исфана, требуя прекратить добычу золота на золоторудном месторождении Апрельское в местности Алмалуу.

Отметим, что ни в пресс-службе УВД Баткенской области, ни в полномочном представительстве правительства редакции не смогли прокомментировать ситуацию.

Напомним, 3 августа жители села уже выходили на митинг. Они выступили против разработки золоторудного месторождения компанией «Апрельская ЭйЗетАй». Кроме того, сельчане перекрыли дорогу транспортным средствам, возвращавшимся с месторождения, и закидали их камнями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203305/
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