В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана Марсел Сталбеков

В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

Фото ngs.ru. В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана

По их данным, на реке Катунь во время сплава перевернулась лодка с туристами. В результате инструктор Марсел Сталбеков не смог выплыть и утонул. Его тело не могли найти 10 дней.

Туристы пытались вытащить тело Марсела с помощью палки. Но палка обломилась, а тело унесло течением. Об этом говорится в заявлении, которое мать погибшего направила в прокуратуру.

Тело погибшего кыргызстанца обнаружили 30 июля. Очевидцы сообщают, что в день трагедии полицию ждали три часа, а МЧС вовсе не вызвали. Родственники погибшего сейчас пытаются организовать доставку груза 200 на родину. Помогает ли им посольство КР в РФ, пока неизвестно.