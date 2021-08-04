13:56
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Происшествия

В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана Марсел Сталбеков

В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

ngs.ru
Фото ngs.ru. В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана

По их данным, на реке Катунь во время сплава перевернулась лодка с туристами. В результате инструктор Марсел Сталбеков не смог выплыть и утонул. Его тело не могли найти 10 дней.

Туристы пытались вытащить тело Марсела с помощью палки. Но палка обломилась, а тело унесло течением. Об этом говорится в заявлении, которое мать погибшего направила в прокуратуру.  

Тело погибшего кыргызстанца обнаружили 30 июля. Очевидцы сообщают, что в день трагедии полицию ждали три часа, а МЧС вовсе не вызвали. Родственники погибшего сейчас пытаются организовать доставку груза 200 на родину. Помогает ли им посольство КР в РФ, пока неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203117/
просмотров: 1029
Версия для печати
Материалы по теме
Разгар пляжного сезона. Как не погибнуть на отдыхе
Кыргызстанца в Санкт-Петербурге подозревают в разбойных нападениях на мигрантов
В селе Чон-Сары-Ой в Иссык-Кульской области утонула беременная женщина
По факту гибели отдыхающего в «Золотых песках» начато досудебное производство
В Подмосковье на складе фармкомпании нашли тело 56-летнего кыргызстанца
В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
На Иссык-Куле спасатели нашли тело утонувшей 12-летней девочки
Кыргызстанцу в Москве сломали челюсть. Подозреваемый задержан
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Кыргызстанцу, оказавшемуся на улице в Москве, помогли вернуться на родину
Популярные новости
Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о&nbsp;первом замглавы ГСИН Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о первом замглавы ГСИН
Тело пропавшей на&nbsp;Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в&nbsp;ущелье Каракола Тело пропавшей на Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в ущелье Каракола
МЧС предупреждает об&nbsp;опасности. В&nbsp;Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай МЧС предупреждает об опасности. В Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай
По&nbsp;факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев По факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев
Бизнес
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
4 августа, среда
13:41
Подростки пытались ограбить аптеку в Бишкеке. Их задержали Подростки пытались ограбить аптеку в Бишкеке. Их задерж...
13:29
Хабиб Нурмагомедов: У Кыргызстана может появиться новый боец в UFC
13:25
Тридцать лет независимости Кыргызстана. Праздновать будут с учетом COVID-19
13:02
В Бишкеке задержан директор ГП «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев
12:55
Тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы огорчен, что не поехал в Токио