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Сюжет: Скандалы с чиновниками

По факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев

По факту коррупции задержан первый заместитель председателя ГСИН Таалайбек Нуралиев. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Была установлена устойчивая коррупционная схема под руководством первого заместителя председателя ГСИН при МЮ Н.Т.М., выраженная в систематическом получении денежных средств за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывательства незаконных действий среднего руководящего звена ведомства», — говорится в сообщении.

2 августа в его рабочем кабинете был проведен обыск, в ходе которого изъяты $3 тысячи 500, 59 тысяч сомов, сотовые телефоны и патрон от мелкокалиберного оружия.

«По месту его фактического проживания были обнаружены и изъяты огнестрельные оружия в виде пистолета марки ТТ и гладкоствольное оружие, а также различные предметы в виде нард, сундуков, ножей, мечей, столы, стулья, изготовленные осужденными в исправительных учреждениях», — уточнили в ведомстве.

Таалайбек Нуралиев был задержан и водворен в ИВС ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203013/
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