На трассе Бишкек — Сокулук сбили пешехода. Видео распространили Telegram-каналы. На кадрах видно изувеченное тело.

В ГУОБДД Чуйской области 24.kg рассказали, что трагедия произошла сегодня примерно в 2.00. 22-летний водитель Volkswagen Golf III, направляясь с востока на запад по трассе Бишкек — Ош, вблизи города Шопокова, сбил пешехода. В результате аварии мужчина примерно 35-40 лет скончался на месте. Его личность устанавливается.

Отмечается, что водитель не убегал с места происшествия. Предварительное медицинское освидетельствование показало, что водитель Volkswagen Golf III был трезв на момент совершения ДТП.