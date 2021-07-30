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Сюжет: Приграничные конфликты

Граждане Таджикистана закидали камнями машину чиновников Баткена

Граждане Таджикистана закидали камнями машину чиновников Баткена. Об этом сообщили 24.kg в УВД региона.

По их словам, инцидент произошел накануне примерно в 22.00.

«Таджикские граждане закидали машину главы айыл окмоту Ак-Сай. Внутри находился и замполпреда президента в Баткенской области. Вчера же прошла встреча представителей региональной милиции двух стран. Перед таджикской стороной поставлен вопрос о возмещении нанесенного ущерба», — сказали в УВД.

Факт зарегистрирован по статье «Хулиганство» УК КР.

Глава айыл окмоту Ак-Сай Алимбек Сабиров и замполпреда президента в Баткенской области Маруфхан Тулаев возвращались после осмотра домов, пострадавших в ходе конфликта 28-30-апреля в селе Таш-Тумшук Баткенского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202632/
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