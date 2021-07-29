Рост аварий. В Бишкеке на центральных улицах проведут усиленные рейды

В Бишкеке на центральных улицах и оживленных участках дорог проведут рейдовые мероприятия. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, за шесть месяцев 2021 года в Бишкеке зарегистрировали 1 тысячу 291 дорожно-транспортное происшествие. В них получили различные травмы 1 тысяча 643 человека.

В целях предотвращения аварий, охраны общественного порядка и контроля культуры вождения, в ближайшие дни УПСМ будет проводить усиленные рейды. В ведомстве предупредили водителей о строгом соблюдении Правил дорожного движения и наличии соответствующих документов.