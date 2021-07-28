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Сюжет: Насилие над детьми

В селе Лебединовка мужчина пытался изнасиловать шестилетнего мальчика

В селе Лебединовка Аламединского района мужчина пытался изнасиловать шестилетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, в милицию с заявлением обратилась местная жительница Ж.Т., 1995 года рождения. Она попросила принять меры в отношении неизвестного, который возле детской площадки совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетнего сына Ш.Г., 2015 года рождения.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 165 «Развратные действия» УК КР. Начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемый, житель Чуйской области М.Д., 1992 года рождения, задержан. Он водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.

По предварительной информации, шестилетний мальчик рассказал своей матери, что неизвестный мужчина отвел его в квартиру соседнего подъезда и заставил трогать его половой орган, а затем засунул ему пальцы в задний проход. Экспертиза подтвердила разрыв слизистой в области заднего прохода малыша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202462/
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