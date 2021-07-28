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Происшествия

На трассе Бишкек — Торугарт погиб мужчина. Милиция просит опознать тело

Сотрудники милиции просят помощи в опознании мужчины, который 23 июля погиб от автонаезда на трассе Бишкек — Торугарт. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«На 40-м километре дороги водитель автомашины «Лексус» сбил пешехода. Личность погибшего установить не удалось. На вид ему 25-30 лет, среднего телосложения, рост примерно 170 сантиметров, волосы черные, на лице короткие усы и борода. Погибший был одет в белую футболку, черные спортивные штаны, серые трусы, носки серого цвета, шлепки коричневого цвета», — говорится в сообщении.

Тех, кто что-либо знает о личности погибшего, в милиции просят обратиться по следующим номерам телефонов: 0701616907, 0707737573.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202456/
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