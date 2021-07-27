В Узгене 12-летняя девочка пошла в магазин. Ее изнасиловал житель соседнего села

В Узгенском районе Ошской области на улице 39-летний мужчина изнасиловал девочку. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По их данным, 23 июля примерно в 20.30 в инспекцию по делам несовершеннолетних обратились мать 12-летней М.Р. Она рассказала, что ее дочь вышла из дома в магазин и не вернулась.

Подростка нашли. В своих показаниях девочка указала, что рядом с уличным туалетом недалеко от котельной одного из многоэтажных домов ее изнасиловал неизвестный мужчина. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насилия.

Факт зарегистрирован по статье 162 «Насильственные действия сексуального характера» УК КР.

Подозреваемый задержан, им оказался 39-летний житель Кара-Суйского района М.А. Он водворен в ИВС. Ведется следствие.