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На допрос вызваны сельчане, которые препятствовали контрабанде из Таджикистана

В Баткене члены народной дружины задержали контрабанду винограда из Таджикистана. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, попытка контрабанды была пресечена на территории Баткенского района.

«Партию винограда мы задержали 24 июля. Водитель признался, что большая часть из партии неместная. Он говорил, что не знает, каким образом таджикский виноград оказался в его «Спринтере». Он вез товар со стороны Лейлекского района в Баткен. Известно, что в Лейлекском районе нет такого сорта винограда», — сообщили местные жители.

Вчера 13 членов ДНД вызвали на допрос в УВД Баткена.

«Их допросили по задержанной контрабанде. Мы считаем, что это давление на дружинников и попытка скрыть факт перевозки контрабанды», — сказали собеседники редакции.

В милиции 24.kg сообщили, что на нескольких жителей села Ак-Татыр поступили три заявления.

«Два из них зарегистрированы в ЕРПП как мелкое хулиганство. Третье зарегистрировано в связи с подозрением на попытку завладеть чужим имуществом и по факту задержания и уничтожения дружинниками 2,5 тонны винограда. Вчера они были вызваны на допрос, потом их отпустили. Ведутся следственные мероприятия», — сообщили в УВД Баткена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202284/
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