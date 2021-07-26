В Чуйской области у члена наркогруппировки в доме нашли 8 килограммов гашиша

В Чуйской области у члена наркогруппировки в доме нашли более 8 килограммов гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, милицией пресечена деятельность наркогруппировки, создавшей устойчивый канал транспортировки и сбыта наркотиков в особо крупном размере из Чуйской области в Российскую Федерацию.

Отмечается, что ранее была получена оперативная информация о некой женщине в возрасте 40-45 лет, занимающейся поставкой наркотиков из Чуйской области на территорию Новосибирской области.

Сотрудники милиции установили личность подозреваемой. Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное расследование по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Фото МВД. Изъятый гашиш

Позже милиция задержала гражданку Р.Н., 1979 года рождения. Во время обыска в доме задержанной найдены и изъяты упакованные брикеты. Оперативники всего насчитали 762 брикета наркотических средств. Так, из незаконного оборота изъято 8 килограммов 930 граммов гашиша.

По факту продолжается досудебное производство.