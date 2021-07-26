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Происшествия

Внимание, розыск! В Сузаке разыскивается 19-летняя Айжамал Паизова

УВД Джалал-Абадской области разыскивает жительницу Сузакского района 19-летнюю Айжамал Паизову.

По данным пресс-службы ведомства, девушка 21 июля в 5.00 вышла из дома в селе Сафаровка и не вернулась домой. Она проживала со своим супругом Т.Б. О причинах ухода родным не сообщала.

Джалал-Абадская милиция просит помочь в установлении местонахождения Айжамал Паизовой.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Пропавшая

Приметы: рост 155-160 сантиметров, светлая, длинные черные волосы, среднего телосложения.

Была одета: белое платье, белый платок, спортивная обувь розового цвета.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0374850209, 0550313122, 0777806568.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202128/
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