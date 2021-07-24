Инцидент на границе. Ситуация стабилизировалась, люди разошлись

Ситуация на кыргызско-таджикском участке границы стабилизировалась. Об этом 24.kg сообщил полномочный представитель правительства в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.

Читайте по теме На границе опять неспокойно. Между пограничниками произошла перестрелка

По его словам, в настоящий момент собравшиеся на границе граждане обеих стран разошлись.

«Были проведены переговоры с губернатором Согдийской области Ахмадзодой Раджоббой, мы договорились о том, чтобы граждане обеих сторон разошлись. Переговоры также проведены на уровне акима района и погранпредставителей. Ранее таджикистанцы хотели провести субботник на территории Кум-Мазар. Это вызвало недовольство наших граждан», — сказал Абдикарим Алимбаев.

Ранее сообщалось, что в местности Кум-Мазар Баткенского района произошла стычка, пограничники Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.