В Боомском ущелье семья попала в аварию. Погибла 14-летняя девочка

В Боомском ущелье семья попала в аварию. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД МВД.

По данным ведомства, сегодня в 16.20 на 142-м километре автодороги Бишкек — Балыкчи — Нарын — Торугарт водитель автомашины «Тойота Приус» М.А., 1973 года рождения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Машина перевернулась.

Отмечается, что в салоне находилась семья М.А.: супруга и четверо его детей. В результате ДТП 14-летняя дочь водителя машины скончалась на месте. Пострадавшие доставлены в Балыкчинкую городскую больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство.