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Происшествия

Женщина оставила двух детей в комнате частного сектора в Бостери и пропала

Милиция Иссык-Куля просит помочь в установлении родственников несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в УВД региона.

УВД региона
Фото УВД региона. Милиция Иссык-Куля просит помочь в установлении родственников несовершеннолетних детей

По его данным, 17 июля некая женщина с двумя детьми сняла комнату в частном секторе в Бостери. На следующий день утром попросила присмотреть за несовершеннолетними владельцев дома, сама вышла и не вернулась до сих пор.

По словам детей, старшего из них зовут Алинур, а младшего Акылбек, им четыре и два года соответственно. Отца зовут Жолдош, мать — Перизат. Но точного адреса, где они живут, не знают.

Всех, кто знает о родителях или родственниках несовершеннолетних, просят сообщить по номерам телефонов: 0505250545, 0502112131, 0709060962, 0394345202 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201768/
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