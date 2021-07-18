С могилы Чингиза Айтматова неизвестные украли тундук

С могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук. Об этом со ссылкой на сына литератора Аскара Айтматова сообщила в Instagram телеведущая Ассоль Молдокматова.

По ее словам, сын писателя — экс-министр иностранных дел КР Аскар Айтматов сильно огорчен.

Фото из интернета. Вот этого тундука на могиле, по словам Ассоль Молдокматовой, теперь нет

«Он тщательно продумывал единый архитектурный ансамбль с профессионалами. Все было создано на личные средства Аскара Чингизовича. Трепетно и бережно относится к памяти об отце. Не согласовали, самовольно сделали... Такие тонкие моменты необходимо согласовать прежде всего с сыном, кто устанавливал, создавал. Надо извиниться, исправить срочно и восстановить тундук», — сообщила Ассоль Молдокматова.

Чингиз Айтматов похоронен в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Согласно предсмертной просьбе самого писателя, рядом с могилой его отца, видного кыргызского государственного деятеля, погибшего во время сталинских репрессий.