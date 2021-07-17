На пастбище в Иссык-Кульской области пропала 29-летняя россиянка

На пастбище Ак-Суйского района Иссык-Кульской области пропала 29-летняя россиянка. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

По его данным, 16 июля гражданин Российской Федерации К.А.В. обратился в отдел чрезвычайных ситуаций района и рассказал, что 15 июля его семья (пять человек) перешла мост на пастбище Каракол-Алаколь. Они пошли за дровами. Дочь заявителя К.В.А., 1992 года рождения, осталась на другой стороне моста, а затем пропала без вести.



Поисковые работы проводят 12 спасателей из Ак-Суйского района, пять спасателей из Каракола и 15 сотрудников РОВД. Пока положительных результатов нет. Поиски будут продолжены.