10:31
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Происшествия

На пастбище в Иссык-Кульской области пропала 29-летняя россиянка

На пастбище Ак-Суйского района Иссык-Кульской области пропала 29-летняя россиянка. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

По его данным, 16 июля гражданин Российской Федерации К.А.В. обратился в отдел чрезвычайных ситуаций района и рассказал, что 15 июля его семья (пять человек) перешла мост на пастбище Каракол-Алаколь. Они пошли за дровами. Дочь заявителя К.В.А., 1992 года рождения, осталась на другой стороне моста, а затем пропала без вести.

Поисковые работы проводят 12 спасателей из Ак-Суйского района, пять спасателей из Каракола и 15 сотрудников РОВД. Пока положительных результатов нет. Поиски будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201456/
просмотров: 1026
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Ош — Иркештам продолжают устранять последствия селя
В Бишкеке 75-летняя женщина упала с третьего этажа дома на крышу магазина
В Балыкчи в столярном цехе произошел пожар
Трагедия в Аксы. Замглавы МЧС посетил место происшествия
Избиение мальчика на Иссык-Куле. Тренер отстранена от должности
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Показания заявителя и свидетелей разнятся
Избиение ребенка на Иссык-Куле. ДУМК призывает к толерантности к другим религиям
Трагедия в Аксы. В двух селах введен режим ЧС
В Бишкеке ветер сорвал облицовку с одной из многоэтажек
В Кадамджайском районе на рынке «Халмион» произошел пожар
Популярные новости
Инцидент на&nbsp;Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление Инцидент на Иссык-Куле. Представитель Россотрудничества сделал заявление
Сотрудник ГКНБ присвоил $200&nbsp;тысяч. Стали известны подробности Сотрудник ГКНБ присвоил $200 тысяч. Стали известны подробности
Сын депутата Торобая Зулпукарова Нуригман напал на&nbsp;девушку Сын депутата Торобая Зулпукарова Нуригман напал на девушку
В&nbsp;Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за&nbsp;присвоение $200 тысяч В Бишкеке начальника отдела ГКНБ задержали за присвоение $200 тысяч
Бизнес
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
17 июля, суббота
10:23
Бишкекские артисты выступили на VI Всемирной фольклориаде Бишкекские артисты выступили на VI Всемирной фольклориа...
10:00
Олимпиада-2020. Кто едет в Токио от Кыргызстана (состав делегации)
09:47
Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека
09:44
Третья волна COVID-19. 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca доставлены в Кыргызстан
09:42
Швейников Кыргызстана обучили организации эффективного производства
16 июля, пятница
23:51
Microsoft представила облачную Windows 365 для запуска на любом устройстве