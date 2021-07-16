Наводнение в Германии: десятки погибших и тысячи пропавших без вести

Около 1 тысячи 300 человек считаются пропавшими без вести в районе Арвайлер на западе Германии после наводнения. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Как отмечается, в этом районе не работает мобильная связь, поэтому власти продолжают надеяться, что пропавшие без вести просто не могут проинформировать о своем местонахождении.

По последним данным, в результате проливных дождей и наводнений в Западной Германии погибли не менее 58 человек.

В районе Айфель местные власти опасаются новых масштабных наводнений, поскольку вода начала переливаться через дамбу на реке Рур. Деревни в районе плотины уже эвакуированы, но теперь предупреждение распространено и на города, находящиеся вдоль реки. Энергетическая компания предупредила, что может отключить электричество в качестве предосторожности.

По данным энергокомпании Eon, на данный момент около 165 тысяч человек в Западной Германии остаются без электричества из-за наводнений. Синоптики прогнозируют, что дожди в ближайшие дни продолжатся.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден выразили соболезнования близким погибших во время совместной пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.