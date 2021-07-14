Сотрудник ГКНБ присвоил $200 тысяч. Стали известны подробности

Начальника отдела ГКНБ С.Э., который присвоил $200 тысяч, принадлежащие гражданину Китая, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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В ходе следствия установлено, что двое граждан Китая написали друг на друга заявления со взаимными претензиями. Они обвинили друг друга в обмане и требовали взыскания ущерба. Начато расследование, в ходе которого один из заявителей признал вину и выразил готовность вернуть деньги. Было принято решение передать деньги через следователя ГКНБ, который написал расписку, где обязуется вручить их второму заявителю. Сумма так называемого долга гражданина Китая перед своим соотечественником составляла $200 тысяч.

Тем не менее материалы дела переданы в суд, где в ходе разбирательств выяснилось, что вторая сторона денег не получила. Следователь ГСУ С.Э. присвоил $200 тысяч.

Уточняется, что ранее постановлением суда подозреваемому — начальнику 4-го отдела Главного следственного управления ГКНБ С.Э. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 августа с содержанием на гауптвахте Бишкекского гарнизона.

«После постановлением Первомайского районного суда Бишкека ходатайство гособвинения об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест удовлетворено частично. В отношении С.Э. ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде. С.Э. в счет погашения ущерба внес $100 тысяч», — сообщили в суде.