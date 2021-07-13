18:01
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Происшествия

Владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейдерского захвата

На Иссык-Куле владельцы центра отдыха «Фонтан» столкнулись с попыткой рейдерского захвата их бизнеса. Об этом 24.kg сообщили в администрации пансионата.

«Мы приобрели этот центр отдыха в 2015 году. Все оформили как положено, через Госрегистр. Исправно работали и платили налоги. На территории три корпуса, ресторан и прочие постройки, которые относятся к нам. На соседнем участке построены коттеджи, которые к нам не относятся. У предыдущей владелицы, как выяснилось, были какие-то проблемы с налоговой. В 2017 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В пятницу к нам пришли судебные исполнители и сообщили, что суд наложил арест на ее имущество. Однако они почему-то пытаются опечатать наши корпуса», — возмущаются в администрации ЦО.

По словам владельцев пансионата, госслужащие в приватной беседе дали им понять, что у их центра скоро появится новый хозяин.

Отметим, что ЦО «Фонтан» уже оказывался в центре скандала. В 2016 году его руководство обвиняли в нарушении экологических норм, когда люди, купившие в центре отдыха коттеджи, заявили о том, что канализация сбрасывается прямиком в озеро.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200879/
просмотров: 668
Версия для печати
Материалы по теме
В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Дело Улукбека Омурзакова. Кто погасил ущерб государству, рассказала адвокат
Брата замглавы МВД Улукбека Омурзакова отпустили под подписку о невыезде
Адвокат считает безосновательным содержание в СИЗО Улукбека Омурзакова
Генпрокуратура ответила на заявление о рейдерстве сети магазинов «Спекулянт»
Дело «Вечерки». Юристы уличили Минюст во лжи
Дело «Вечерки». В Минюсте не считают свои действия незаконными
Эльвира Боромбаева: Попытки рейдерских захватов бизнеса продолжаются
В селе Алексеевка местный житель захватил кооператив «Жайыл»
В Кара-Суу и Оше проходят митинги в поддержку Сооронбая Жээнбекова
Популярные новости
Сын основателя компании &laquo;Альфа&raquo; покончил жизнь самоубийством Сын основателя компании «Альфа» покончил жизнь самоубийством
Милиция просит помощи в&nbsp;опознании задержанной Милиция просит помощи в опознании задержанной
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
В&nbsp;перестрелке на&nbsp;границе погиб 27-летний пограничник Кыргызстана В перестрелке на границе погиб 27-летний пограничник Кыргызстана
Бизнес
Летняя акция &laquo;Купи котел и&nbsp;получи газ в&nbsp;подарок&raquo; продолжается Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; на&nbsp;случай, когда срочно нужна наличка, а&nbsp;банкомата рядом нет «Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
13 июля, вторник
18:00
Жители микрорайонов Кара-Балты задолжали за комуслуги более 2 миллионов сомов Жители микрорайонов Кара-Балты задолжали за комуслуги б...
17:41
Владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейдерского захвата
17:38
Исхак Пирматов госпитализирован в частную клинику «Бикард»
17:29
Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается
17:22
Ученые Израиля развенчали миф о массовом заражении COVID-19 от летучих мышей