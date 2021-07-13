Владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейдерского захвата

На Иссык-Куле владельцы центра отдыха «Фонтан» столкнулись с попыткой рейдерского захвата их бизнеса. Об этом 24.kg сообщили в администрации пансионата.

«Мы приобрели этот центр отдыха в 2015 году. Все оформили как положено, через Госрегистр. Исправно работали и платили налоги. На территории три корпуса, ресторан и прочие постройки, которые относятся к нам. На соседнем участке построены коттеджи, которые к нам не относятся. У предыдущей владелицы, как выяснилось, были какие-то проблемы с налоговой. В 2017 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В пятницу к нам пришли судебные исполнители и сообщили, что суд наложил арест на ее имущество. Однако они почему-то пытаются опечатать наши корпуса», — возмущаются в администрации ЦО.

По словам владельцев пансионата, госслужащие в приватной беседе дали им понять, что у их центра скоро появится новый хозяин.

Отметим, что ЦО «Фонтан» уже оказывался в центре скандала. В 2016 году его руководство обвиняли в нарушении экологических норм, когда люди, купившие в центре отдыха коттеджи, заявили о том, что канализация сбрасывается прямиком в озеро.