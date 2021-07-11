ГКНБ выявил подкуп голосов со стороны партии «Эмгек» в Бишкеке

ГКНБ выявил подкуп голосов со стороны партии «Эмгек». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий поймана с поличным при раздаче денежных средств жителям МТУ-2 Ленинского района Бишкека представитель партии «Эмгек» К.Э.А. По указанию кандидата от партии «Эмгек» Р.у.Т. она выплачивала 1 тысячу сомов за каждого прописанного избирателя.

В ходе личного обыска у женщины обнаружили 10 тысяч сомов, предназначенные для раздачи, а также список избирателей с пометкой о получении денежных средств.

В настоящее время ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что в списке «Эмгек» только один кандидат с такими инициалами — Рысбек уулу Талантбек.