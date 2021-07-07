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В Джалал-Абадской области начали расследование по факту незаконной проверки

В Джалал-Абадской области правоохранительные органы провели незаконную проверку субъекта предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, сотрудники управления внутренних дел Джалал-Абадской области и управления ГКНБ по региону, грубо нарушая требования законов без регистрации акта о проведении проверки в органах прокуратуры, проверили деятельности ОсОО «М.К.» с истребованием документов.

По результатам рассмотрения заявления директора вышеуказанного ОсОО прокуратура области зарегистрировала факт в ЕРПП и начала досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200132/
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