Смерть ученицы. Мэрия Бишкека создала новую комиссию, директор школы отстранена

В мэрии Бишкека прошло заседание комиссии по расследованию обстоятельств смерти ученицы средней школы № 87. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, трагический случай произошел 11 марта. Ученица 5-го класса Гулзейнеп Галбаева потеряла сознание в школе и скончалась по дороге в кардиологическую больницу.
«Ребенок страдал хроническим заболеванием сердца. Мама ребенка Обагуль Идрисова обратилась в мэрию для расследования всех обстоятельств смерти», — отметили в мэрии.
Создана новая комиссия, в состав которой вошли медики, педагоги, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов. Она изучит все претензии и заявления близких, разъяснения администрации школы, а также консультации медиков. В мэрии отметили, что в марте родители и близкие отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы.
Во избежание конфликта интересов и изучения всех обстоятельств комиссия приняла решение временно отстранить от должности директора средней школы № 87.