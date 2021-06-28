В Ошской области машина упала в реку. Поиски четырехлетней девочки продолжаются

В Ошской области продолжаются поиски четырехлетней девочки, 24 июня пропавшей в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В тот день около 22.00 в селе Кондук Кара-Кульджинского района на участке дороги Асыран-Бий — Копуро машина марки «Портер» упала в реку Тар. В ней находилось пять человек. Двое из пятерых — 41-летний мужчина и 13-летняя девочка были спасены. Позже в воде спасатели обнаружили тела двух женщин, одной из которых было 37 лет, а другой 28. Еще одна девочка четырех лет, находившаяся в машине, числится без вести пропавшей», — сообщили в службе.

Для продолжения поисков на место происшествия привлечены 19 спасателей МЧС, два сотрудника милиции и 40 местных жителей.