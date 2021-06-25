18:03
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Происшествия

Гражданин Кыргызстана задержан в Чите по подозрению в насилии над мальчиками

Гражданин Кыргызстана задержан по подозрению в сексуальном насилии над двумя мальчиками в Чите. Об этом сообщило ИА «Чита.Ру».

По его данным, мужчина с признаками опьянения 22 июня заманил двух мальчиков в заброшенный дом в Центральном районе Читы и напал на них. Один из детей госпитализирован с травмами ануса. Полицейские задержали 30-летнего мужчину.

«Подозреваемый — строитель из Кыргызстана, работал он на одном из объектов в районе совершения преступления», — сообщил источник ИА.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю оставили без ответа вопрос о гражданстве задержанного, отметив, что это 30-летний мужчина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198852/
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержан кыргызстанец, нападавший на таксистов в Твери
Кыргызстанку с героином задержали в подмосковном Одинцово
В Нижневартовске наркоторговца из Кыргызстана осудили на девять лет колонии
В аварии под Тверью с участием кыргызстанца погибла женщина. Он задержан
В Петербурге подрались граждане Кыргызстана и Республики Тыва. Есть пострадавшие
В России задержан кыргызстанец, подозреваемый в изнасиловании девочки
Кыргызстанца, протащившего полицейского за автомобилем, арестовали в России
Кыргызстанец пользовался в Тюмени фальшивыми правами. Отделался штрафом
Гражданину Кыргызстана грозит до двух лет тюрьмы в России за взятку таможеннику
Кыргызстанец в Москве жестоко избил пятилетнюю дочь родственницы
Популярные новости
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Стычка сотрудников ГКНБ и&nbsp;отдыхающих в&nbsp;Таласе. Стали известны подробности Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
В&nbsp;городе&nbsp;Ош в&nbsp;ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ
Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от&nbsp;должности Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности
Бизнес
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
25 июня, пятница
17:47
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выб...
17:42
Повторные выборы. ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней
17:22
АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ
17:05
Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили
17:01
Гражданин Кыргызстана задержан в Чите по подозрению в насилии над мальчиками