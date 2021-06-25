Гражданин Кыргызстана задержан в Чите по подозрению в насилии над мальчиками

Гражданин Кыргызстана задержан по подозрению в сексуальном насилии над двумя мальчиками в Чите. Об этом сообщило ИА «Чита.Ру».

По его данным, мужчина с признаками опьянения 22 июня заманил двух мальчиков в заброшенный дом в Центральном районе Читы и напал на них. Один из детей госпитализирован с травмами ануса. Полицейские задержали 30-летнего мужчину.

«Подозреваемый — строитель из Кыргызстана, работал он на одном из объектов в районе совершения преступления», — сообщил источник ИА.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю оставили без ответа вопрос о гражданстве задержанного, отметив, что это 30-летний мужчина.