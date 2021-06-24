Таджикские пограничники держат в заложниках дальнобойщика из Кыргызстана

Омбудсмен Токон Мамытов взял на контроль ситуацию с дальнобойщиком из Кыргызстана Виталием Щульцем, которого взяли в заложники пограничники Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

По ее данным, сегодня появилась информация о том, что кыргызстанец Виталий Щульц, который является водителем грузовика международных перевозок, остался на границе Таджикистана с Узбекистаном и не может покинуть страну.

Таджикские пограничники заявили ему, что он является заложником в ответ на захват имущества и таджикских граждан на территории Кыргызстана.

Пограничники сказали ему, что он может покинуть Таджикистан, но без своего грузовика.

Токон Мамытов поручил профильному отделу аппарата омбудсмена связаться с уполномоченным по правам человека в Таджикистане Умедом Бобозодой с просьбой оказать содействие в проведении необходимой работы по защите законных интересов и свободы кыргызстанца.