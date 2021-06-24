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Происшествия

В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехватки поливной воды

В селе Искра произошла драка местных жителей из-за поливной воды. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, один из жителей села Сайлык 50-летний А.С. нарушал общественный порядок, выражая недовольство распределением поливной воды между селами Сайлык и Искра.

Словесная перепалка переросла в драку. Он избил 34-летнего жителя Искры. Мужчина обратился в больницу за медпомощью.

По данному факту назначены необходимые экспертизы. Обстановка стабильная. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198783/
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